القوى العاملة: تكريم قيادات نقابية و120 عاملا في الدقهلية

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في احتفالية عيد العمال، والتي نظمتها المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار، وحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ومجدي أبوشريحة رئيس الاتحاد المحلي لعمال الدقهلية، وأعضاء وممثلي النقابات العمالية، وممثلي وأصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظة.

تحقيق أهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أشار فيه إلى أنه في إطار احتفالات مصر بـ عيد العمال 2023 ألقى كلمة نيابة عن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص علي تقديم كل الدعم والرعاية للعمال لتحقيق أهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الإنتاج في كل المجالات.

تحقيق التقدم والازدهار

وأوضح مدير المديرية، أن الدولة بكامل أجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصلة علي مر التاريخ، لتحقيق التقدم والازدهار.

وقدم «سعيد» الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة والمديرية على الجهود المتميزة في دعم ورعاية العمال، وإتاحة الفرص التدريبية الهادفة التي تسهم في تنمية وزيادة الإنتاج، فضلا عن الفرص التدريبية التي تفتح امام المتدربين مجالات جديد للانخراط في سوق العمل.

تكريم 120 عاملا

يذكر أنه خلال الاحتفالية تم تكريم 120 عاملا من العمال المتميزين العاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظة، وأيضا عدد من القيادات والعاملين بقطاعات مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وعدد من النقابيين من اتحاد عمال الدقهلية، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير وجوائز عينية ومالية مقدمة من الشركات العاملين بها تقديراً واعتزازاً وامتناناً لدورهم البناء في العمل والانجاز.