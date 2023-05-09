الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع العراقي (فيديو)

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ثابت محمد سعيد العباسي، وزير دفاع جمهورية العراق، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، والتفاهم بشأن زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أعرب وزير دفاع جمهورية العراق، عن تقديره لجهود مصر الداعمة في محيطها الإقليمي والدولي، متطلعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.