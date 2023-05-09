انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين الجدد بمطروح

إنطلق برنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى «مسابقة 30 ألف معلم» في مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الخميس 11 مايو الجاري وذلك بالقاعات التي حددها تعليم مطروح بمكتبة مصر العامة، وديوان عام المديرية، وديوان إدارة مطروح التعليمية، ومركز التطوير التكنولوجي.

اكتساب المهارات المعرفية للمعلمين

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، ويستهدف إكساب المشاركين المهارات المعرفية وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة.

قيم الولاء والانتماء الوطني وحروب الجيل الخامس

وأضاف وكيل تعليم مطروح في بيانن أنه وفقاً للتعليمات الوزارية بهذا الشأن يشمل المحتوى التدريبي بشأن المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم خلال اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

جولة تفقدية للقاعات

وفي السياق ذاته تابع إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية قاعات تدريب المعلمين الجدد للاطمئنان علي انطلاق البرنامج التأهيلي وانتظام المعلمين، وتوافر كافة الأجواء لضمان تحقيق الهدف المنشود منه وتحقيق المتدربين لأقصى استفادة منه، وذلك لاكسابهم جميع المهارات ونقل الخبرات مما ينعكس علي المعلمين في المدارس خلال الفترة المقبلة.