حبس مسجليّن خطر بتهمة استغلال أطفال في التسول والسرقة بالأزبكية

قضى مسجلان خطر 3 ساعات قيد التحقيق أمام النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بتهمة استغلال 4 أطفال في أعمال تسول واستجداء المارة، وشرحا تفاصيل تنفيذ جريمتهما، بهدف الحصول على متحصلات المواطنين.

اعتراف المتهمين باستغلال الأطفال في الأزبكية

وشرح المتهمان أمام النيابة العامة تفاصيل جريمتهما، وأنهما يتخذان من منطقة الأزبكية بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأنهما يفرضا سطوتهما على الأطفال بشكل يومي، حيث يقومان بتوجهيهم في الطرق العامة والشوارع للحصول على متحصلات وأموال أصحاب السيارات بالإكراه والتعدي عليهم بالضرب، ثم يتحصلان عليها لأنفسهم، ويعطيان الأطفال قدر حاجتهم للطعام والشراب.

اعترفات الأطفال الـ4

وأمام جهات التحقيق، روى الأطفال الـ4 ما يتعرضون له على يد المتهمين، واللذان استغلاهما في أعمال تسول وسرقة وإجبار على أنشطة إجرامية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال الأطفال، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أفادت بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بتهمة استغلال الأطفال في التسول والسرقة وحيازتهم لأسلحة بيضاء، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيلة نشاط الأطفال الإجرامي، وبصحبتهما 4 أطفال، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

عقوبة استغلال الأطفال للتسول

وحول العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم، إن عقوبة استغلال الأطفال في التسول هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام، أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته.