ندوة لمناقشة «العنكبوت» في مهرجان جمعية الفيلم

يستمر مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 49 لليوم الرابع على التوالي، حيث سيتم عرض فيلم «العنكبوت»، من إخراج أحمد نادر جلال وبطولة الفنان أحمد السقا، في تمام الساعة السادسة مساءً، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. وبعد عرض الفيلم، سيتم عقد مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور صناع الفيلم.

ويعتبر فيلم «العنكبوت» ضمن قائمة تضم 8 أفلام يتم عرضهم ومناقشتهم على مدار أيام المهرجان، وتشمل القائمة أفلام: «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، «من أجل زيكو» إخراج بيتر ميمي، «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، «حامل اللقب» إخراج هشام فتحي، «كيرة والجن» إخراج أحمد مراد، «تسليم أهالي» إخراج خالد الحلفاوي، و«فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام.

تفاصيل فيلم «العنكبوت»

شهد فيلم «العنكبوت» عودة التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي مرة أخرى بعد فترة من الغياب، بجانب مجموعة كبيرة من نجوم السينما من بينهم: ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم بالإضافة إلى نجوم الشرف آسر ياسين ومحمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

عرض الفيلم للمرة الأولى في السينمات في مايو 2022، خلال موسم عيد الفطر السينمائي، وحقق إيرادات وصلت لـ 36 مليون جنيه.