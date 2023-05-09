إصابة 5 أشخاص في اصطدام معدية برصيف المرسى ببورفؤاد

أصيب 5 أشخاص، بينهم سيدة حامل، في تصادم معدية برصيف مرفق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم، بسبب اشتباك سائق المعدية مع اثنين من الركاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الحياة بورفؤاد، دينا محمود توفيق 43 سنة، حامل، وفاتن محمد محمد البساطي 57 سنة، مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، كما وصل إلى المستشفى رجل وزوجته ونجلهما بسيارتهم الخاصة مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سائق معدية رقم 5 سيناء بمرفق معديات الرسوة اشتبك مع اثنين من ركاب المعدية بسبب دخول السيارات إلى المعدية، وتطور الأمر إلى مشاجرة خلال خروج المعدية من مرفق الرسوة إلى مرفق بورفؤاد، ما أدى إلى تصادم المعدية بمرفق بورفؤاد، ونتج عنه تصادم السيارات داخل المعدية وإصابة 5 أشخاص من الركاب بينهم سيدة حامل.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.