«إبراهيم» شاب عشريني يعول أسرته من طبق فواكه بـ10 جنيهات: ربنا بيراضيني

«البركة في الحلال» شعار رفعه الشاب إبراهيم حسن عبد المحسن والذي يبلغ من العمر 20 عاما لكي يستطيع أن ينفق على والدته وإخوته والذين تركهم والدهم ورحل منذ 8 سنوات، بدأ خلالها إبراهيم مشروعه ليوفر لقمة العيش الحلال لأسرته من خلال تروسيكل اشتراه بمجهوده بالتقسيط على مدار السنوات لكي يبيع عليه الفواكه «الكوكتيل» ويدر عليه دخلا يوميا بل وواصل كفاحه ليعمل في الأفراح لزيادة الدخل المادي.

سعر طبق الفواكه 10 جنيهات

وقال إبراهيم عبد المحسن لـ«الوطن»: أنا تركت التعليم بعد أن حصلت على الشهادة الإعدادية من أجل مساعدة أسرتي في العيش بـ«اللقمة الحلال»، مشيرا إلى أنه يعمل فى بيع «كوكتيل الفواكه» منذ 8 سنوات، وبدأ بعربة خشبية صغيرة، وبمجهوده اشترى تروسيكل بالتقسيط ليتجول به في شوارع محافظة دمياط.

وأضاف إبراهيم بشراء الفواكه الطازجة صباحا ويبدأ العمل والتجوال داخل دمياط من بعد العصر ويبدأ سعر طبق «كوكتيل الفواكه» من 10 جنيهات حسب الطلب ومن لم يستطع الشراء أعطيه مجانا كما أنني أهتم بنظافة المكان والمعدات وكل شيء لأن العين هى التى تشترى والنظافة تجذب الزبائن وأنا عملت نفسى بنفسى دون مساعدة من أحد والشغل دايما هيجيب شغل.

السر في حب الناس

وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أنه يعول أسرته وإخوته المكونة من 4 أولاد و3 بنات منذ أن توفي والدهم، مؤكدا: الحمد لله ربنا بيراضينى وبيرزقنى من عنده أهم شيء البركة والسر فى حب الناس وأتمنى أن يكبر مشروعى ويكون لى محل خاص بى وأن تدعمنى الدوله والمحافظة ويتم توفير تساهيل خاصه من قبل المحافظة لتشجيع الشباب على العمل وكسب لقمة العيش بالحلال.

نظافة الفواكه وتعبئتها

وأكد محمد المعلاوي، لـ«الوطن»، أحد الزبائن المترددين على إبراهيم، أنه يأتي إليه هو وزبائن معينه تأتى من كافة المناطق بدمياط للشراء منه نظرا لثقتهم فى نظافة الفواكه ونظافة تعبئتها، بالإضافة إلى أسعارها المتوسطة، حيث إنه يبيع بأسعار أرخص من المحال.