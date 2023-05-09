حكاية 7 ألوان مختلفة من لوحات السيارات.. «اعرف كل لون بيرمز لإيه»

تدل اللوحات المعدنية الخاصة بكل سيارة، على بيانات السيارة، ونوعية الترخيص الممنوح لصاحبها، ويمكن من خلالها، الكشف عن هوية صاحب السيارة عند وقوع أي حادث مرور أو مخالفة، ولكن ما دلالة الألوان المختلفة والتي تصل إلى 7 ألوان؟

وتختلف أنواع اللوحات المعدنية للسيارات، حسب نشاط كل منها، وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، دلالات ألوان وأرقام لوحات السيارات، بحسب كل جهة، وأرقام اللوحات والأحرف التابعة لكل محافظة.

اللوحات المعدنية.. «اعرف كل لون بيرمز لإيه»

بحسب اللواء مجدي الشاهد، مسؤول سابق في الإدارة العامة للمرور، قال في حديث سابق لـ«الوطن»، إن الإدارة العامة للمرور، حددت لكل هيئة لون يوضع على اللوحات المعدنية للسيارات، وفقا للجهة التابعة لها.

1- اللوحات ذات اللون السماوي، تدل على أن السيارة ملاكي.

2- اللون البرتقالي يدل على أنها سيارة أجرة والسياحة.

3- اللون الأزرق الداكن يدل على سيارات الشرطة.

4- اللون الأحمر يدل على سيارات النقل والجرارات.

5- اللون البني يدل على السيارات التجارية.

6-اللون الأصفر يدل على سيارات الجمارك.

7- اللون الرمادي للقطاع العام والحكومة.

مخالفة السير بدون لوحات

وأوضح قانون المرور، وفقًا لما ورد بنص المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه في حال ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات أو تركيب لوحات مزورة، والمنصرفة من جهة بخلاف إدارة المرور، يتم توقيع عقوبة الحبس عليه في مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح.