تحذير من طقس الأيام القادمة بالمحافظات.. عاصفة ترابية وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار يوم الخميس 11 مايو، على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن يسود طقس مائل إلى البرودة صباحا وفي الساعات المتأخرة من الليل في شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، أشارت التوقعات إلى تعرض البلاد يوم الخميس 11 مايو إلى عاصفة ترابية على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى نسبة 30%، وسط طقس مائل إلى البرودة صباحا وليلا.

حالة الطقس في المحافظات

فيما تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات من يوم الجمعة 12 مايو حتى يوم الأحد 14 مايو نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

ويستمر نشاط الرياح خلال يوم الاثنين 15 مايو على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والوجه البحري، ويزداد نشاط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر.