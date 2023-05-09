طرق سهلة لتجديد رخصة القيادة أون لاين.. «مش هتروح مكان»

تجديد رخصة القيادة أون لاين 2023، أصبحت من الأمور المهمة لدى الأشخاص الذين يمتلكون سيارات، فور انتهاء رخص القيادة في الموعد المحدد لها، وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة من النيابة العامة، لرفع العبء عنهم، وتخفيف الزحام على وحدات المرور، يمكنك تجديد رخصة القيادة أون لاين، عبر موقع النيابة العامة، بخدمات المرور في خطوات سهلة وبسيطة، تيسر على المواطن استخراج الرخصة في دقائق قليلة.

طرق سهلة لتجديد رخصة القيادة أون لاين

لتجديد رخصة القيادة أون لاين عبر الإنترنت، ترصد «الوطن»، طريقة وخطوات التجديد، من خلال بوابة النيابة العامة المصرية، التي أنشئت لتسهيل الخدمات على المواطنين من بينهم قائدي السيارات كالتالي:

عند الدخول على موقع النيابة العامة المصرية من هنا ثم بعد ذلك المتابعة، واختيار تجديد رخصة القيادة، من بين الخدمات المتاحة، ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، أو إذا كنت لا تملك حسابًا، ويجب عليك إنشاء حساب جديد، وبعد انتهاء كل ماسبق يتم إدخال المعلومات المطلوبة، والتي تتضمن رقم الرخصة وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ورقم بطاقة الرقم القومي.

جدد رخصة القيادة أون لاين في دقائق

أما الخطوة التالية، التي يتم من خلالها تحميل المستندات المطلوبة، التي تتضمن نسخة من رخصة القيادة الحالية ونسخة من بطاقة الرقم القومي، ودفع الرسوم المطلوبة عن طريق البطاقة الائتمانية، أو خدمات الدفع الإلكترونية الأخرى.

ومن ضمن الخطوات والطرق، التأكد من صحة المعلومات المدخلة، بعد الضغط على تأكيد الطلب، سيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة، وإذا تم الموافقة عليه، سيتم إرسال الرخصة الجديدة إليك عبر البريد الإلكتروني، أو يمكنك الحصول عليها من إحدى الإدارات المرورية المحلية.

ويجب عليك الانتباه، إلى أنه قد يتم طلب تقديم بعض الوثائق الإضافية، إذا كنت تريد تغيير أو تعديل بيانات الرخصة القيادة الخاصة بك، ويجب عليك التحقق من متطلبات التجديد قبل بدء الإجراء.