نجاد البرعي: توجد أسباب عديدة تدعو للتفاؤل في ملف حقوق الإنسان بمصر

قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل في ملف الحريات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الحوار الوطني يمثل خطوة هامة وإيجابية في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحوار في البلاد، متمنيًا أن يتم استمرار هذا الحوار وتوسيع دائرته لتشمل جميع فئات المجتمع المصري.

البرعي: حقوق الإنسان لها وضع مختلف

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن حقوق الإنسان في الحوار الوطني لها وضع مختلف، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار بين القوى السياسية لطرح رؤى الشباب المصري في قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المطروحة على الحوار الوطني بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب في عملية الإصلاح والتنمية.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تعزز من تشجيع الحكومة المصرية على تبني مزيد من القوانين والسياسات التي تحمي الإنسان المصري وتعزز من حقوقه سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الثقافية والاجتماعية وتعبر عن تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان.