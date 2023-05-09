المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكماً بمعاقبة المتهمين «ا.خ» و«ا.ع» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ضبط متهمين بالتجارة في المواد المخدرة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج وضباط المباحث معلومات حول قيام المتهمين بالتجارة في المخدرات، وترويجها على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات، تمّ التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، والقبض على المتهمَين وبحوزتهما عدد من قطع المخدرات بوزن 21 جرامًا.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وبعد مواجهتهما اعترفا بالتجارة في المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المذكور سابقًا.