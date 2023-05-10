7 محاذير لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات في المحافظات.. تصل للفصل

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة عن محاذير امتحانات الثانوية العامة للطلاب، عقب إعلانها رسميا من وزارة التربية والتعليم، حيث تلقت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خطابات من الوزارة بالبيانات لتعميمها على طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات الثانوية العامة ليستعد لها الطلاب، وفقا لحديث الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج لـ«الوطن».

وتشمل محاذير وضوابط امتحانات الثانوية العامة طلاب الصف الثالث الثانوى العام للعبتين العلمية والأدبية خلال أيام الامتحانات الرئيسية المضافة للمجموع والفرعية غير المضافة للمجموع.

محاذير وضوابط امتحانات الثانوية العامة

وضمَّت محاذير امتحانات الثانوية العامة للطلاب عدة أشياء يتم منعها والتحذير منها، حيث تصل عقوبتها للحبس والمنع من الإمتحانات، وكان أهم المحاذير ما يلي..

-منع اصطحاب الهاتف المحمول أو أي من وسائل الغش الإلكتروني والتصوير للامتحان.

-حظر دخول الكتب الدراسية أو الملازم لمقرات لجان الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

-يلتزم الطالب بالحضور للامتحانات بما يثبت شخصيته أمام المراقبين ورئيس اللجنة إن لزم الأمر.

- ألا يكون الطالب قد تخطى نسبة الغياب، حيث يجب أن يكون الطالب الانتظام للشعبتين العلمية والأدبية قد حضر أكثر من 85 % من أيام الدراسة.

-استبعاد لجان الشغب واستبدالها بلجان أخرى لإحكام السيطرة على اللجان ومنع الغش داخلها.

-لا يحق لطالب الثانوية العامة التقدم للامتحانات أكثر من 4 أعوام بينهم عامين انتظام وعامين منازل.

-الغياب فى أكثر من مادتين أو الرسوب فى مادتين لا يسمح له بأداء امتحانات الدور الثانى لهذه المواد وعلى الطالب التقدم باستمارة قيد جديدة العام المقبل، بينما يسمح للطالب الذى رسب أو تغيب في مادة أو مادتين فقط بدخول امتحانات الدور الثانى.

عقوبة القيام بمحاذير امتحانات الثانوية العامة

يؤدى القيام بأى من تلك المحاذير بامتحانات الثانوية العامة للمسائلة القانونية والتحقيق والحرمان من الإمتحان ، وبعدها يخضع لعقوبات قانونية بالغش للحفاظ على مستقب الطلاب العلمى من تأثير الغش.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن عنه بداية من يوم 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023، ويضم المواد الفرعية والرئيسة كالتالى،

-يوم الإثنين الموافق 12 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية. -يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو: امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو: امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو المقبل: امتحان اللغة الأجنبية الثانية

-يوم الأحد 25 يونيو: امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-يوم الأحد 2 يوليو: امتحان مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو: امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023: امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة وامتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.