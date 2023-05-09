برلماني: مصر أثبتت للعالم كله حرصها على أبنائها في الداخل والخارج

أكد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن وصول السفينة الحربية المصرية، التي كانت تقل بعض المصريين والأجانب الذين تواجدوا في السودان، من ميناء «بورت سودان» إلى سفاجا، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الأشقاء في السودان، يعكس أقصى درجات الاهتمام التي توليها القيادة السياسية المصرية، لملف عودة المصريين بسلام.

وكشف «عبدالقادر»، أن مصر نجحت أن تثبت للعالم، حرصها على الحفاظ على أبنائها، سواء بالداخل أو بالخارج، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول للأحداث التي دارت على أرض الشقيقة السودان، عبرت مصر عن اهتمامها بملف إعادة المصريين من الأرض الشقيقة في أمن وسلام، إلى وطنهم، قائلا: «وهو ما حدث بالفعل».

جهود القيادة السياسية المصرية

أشاد بجهود القيادة السياسية المصرية، التي أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات في أحلك الظروف، قائلا: رغم الظروف العصيبة التي تشهدها «السودان»، إلا أن مصر أثبتت قدرتها بقيادتها الحكيمة، والرشيدة التي تضرب دائما المثل العليا في الحكمة والإدارة، لافتا إلى أن عودة المصريين من السودان، بصورة آمنة ومستقرة، يؤكد مكانة وقدرة الدولة المصرية على التعامل بحكمة واقتدار، بخلاف دول أخرى كثيرة عجزت عن إعادة رعاياها من الخرطوم.

ولفت «عبدالقادر»، إلى أن موقف مصر البطولي والناجح لتحقيق السلامة، والأمان لأبنائها، يؤكد أن مصر بقيادتها السياسية صاحبة الأفعال الحقيقية، بما يتلاءم ويتناسب مع مكانتها الريادية والقيادية فى القارة الإفريقية ومن ثم بين دول العالم أجمع، بالإضافة إلى أن رعايتها للسلام ونداءاتها لتهدئة الأوضاع فى الأراضى الملتهبة يؤكد أن مصر وقيادتها السياسية تبحث دائما عن إقرار السلام ليعم الأمن بين الجميع.

مصر على مر العصور لا تتراجع فى حماية أبنائها

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن مصر على مر العصور لا تتراجع فى حماية أبنائها فى أى مكان على ظهر الأرض، كما أنها تسعى جاهدة للحفاظ على كرامة وحياة المصريين فى الخارج بما يليق بمكانة مصر، وقدراتها بين دول العالم.