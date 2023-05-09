أستاذ علوم سياسية: التحرك المصري في الملف السوداني متعدد المسارات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التحرك المصري في الملف السوداني متعدد المسارات وفي اتجاهات مختلفة ولا سيما التحركات الرئاسية وتحرك أجهزة المعلومات سواء الخارجية أو جهاز المخابرات لمحاولة الكشف عن الأمور المتعلقة لإدارة الأزمة.

مصر تحركت منذ اللحظة الأولى

وأضاف «فهمي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة على مستويات متعددة ولا سيما على مستوى الرئيس السيسي مع دول حوض النيل وجنوب السودان والأمم المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا.

قلب خريطة التطورات

ولفت إلى أن التحرك الرئاسي يضع مصر في قلب خريطة التطورات في الملف السوداني، وجزء منه مرتبط بتأكيد مصر على فكرة الحل السياسي والاتصالات التي أجريت مع طرفي المعادلة وأجراها وزير الخارجية، ما يؤكد على واقعية الحل المصري المباشر بضرورة الاحتكام لصوت العقل والعودة للمعادلة السياسية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها مصر في المنافذ ودخول الأشقاء السودانيين والمساعدة في إجلاء عدد كبير من الأجانب، يؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمة.

ولفت إلى أن مصر تنظر للسودان كدولة شقيقة ومهمة لأمن مصر القومي، وبالتالي كل الإجراءات التي اتخذت في مسار الحضور المصري والمسار السياسي والإنساني.

وأشار إلى أن جزءا مما يجري أيضا هو اتصالات مصر الخارجية سواء على مستوى أمريكا أو الأمم المتحدة، وكانت هناك اتصالات مباشرة في هذا الإطار، لافتا إلى أن الملف السوداني معقد، وهناك أطراف إقليمية ودولية، ومصر على مقربة للغاية من كل هذه التطورات في السودان.