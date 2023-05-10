«محمود» يخصص سيارته لتوصيل المرضى بالمجان.. صدقة جارية لأبنائه

الرغبة في عمل صدقة جارية وفعل الخير، جعلت سائق سيارة ربع نقل، يقرر توصيل أصحاب الأمراض المزمنة والحرجة إلى مستشفى ملوي التخصصي والمستشفيات الأخرى في نفس المدينة التي تقع في جنوب محافظة المنيا بالمجان.

نقل أصحاب الأمراض المزمنة إلى المستشفى

محمود إكرام عبد المجيد، شاب في الأربعين من عمره، من أبناء من قرية دروة، أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أن سيارته متاحة لنقل أصحاب الأمراض المزمنة من قرية دروة إلى مستشفى ملوي التخصصي بالمجان، كصدقة جارية عن أولاده ورجائه أن يتقبلها الله من الجميع.

قال محمود لـ«الوطن»: ابنتي تعاني من ضعف في العصب البصري وحول بسيط في العين، وتحتاج إلى زجاجة دواء تكلف 95 جنيهًا كل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى دفع قسط شهري للسيارة بقيمة 3000 جنيه، وبسبب ضيق الحالة المادية، أصبح شراء الدواء صعبًا.

مساعدة إنسانية من شخص مجهول

وأضاف، أنه قبل يومين تقريبًا، احتاجت ابنته لزجاجة دواء، وعندما ذهب إلى الصيدلية وجد أنه لديه فقط 45 جنيهًا، ولم يتمكن من شراء الدواء، وفي نفس الليلة، تلقى مكالمة من رقم غير معروف يطلب منه فتح الباب ووجد الدواء الذي كان يحتاجه، دون من كان الشخص الذي أتاح له الدواء.

بعد هذه التجربة الصعبة، قرر «محمود» مساعدة من يحتاج المساعدة، حتى لو كانت بسيطة، وعلى الرغم من أنه ما زال يسدد قسط السيارة الشهري، ولكنه يريد أن يساعد من يحتاج المساعدة ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رقم هاتفه، وقد تواصل معه عدد من أهالي قريته وبدأ في تقديم المساعدة لهم، ليكون ذلك صدقة جارية.