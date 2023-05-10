جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في بني سويف.. تبدأ اليوم

يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، وسط إجراءات تضمن سير الامتحانات في بشكل منتظم وفي جو من الهدوء.

اللغة العربية لطلاب الصف الأول الإعدادي والأجنبية للثاني الإعدادي

ويبدأ طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي بمادة اللغة العربية، بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات نهاية العام الدراسي بمادة اللغة الأجنبية.

استعدادات «تعليم بني سويف» لامتحانات النقل بالإعدادية

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بعدد من الإجراءات لانطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية التي تضمن سير تلك الامتحانات بانتظام، حيث أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تضمَّنت الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

البعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو الديني

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن الاستعدادات تضمَّنت التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في بني سويف

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة بني سويف كالتالي:

الأربعاء 10 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء

الخميس 11 مايو: الجبر والاحتمال

السبت 13 مايو: الدراسات الاجتماعية

السبت 13 مايو: الهندسة

الأحد 14 مايو: اللغة الأجنبية

الاثنين 15 مايو: العلوم

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي في بني سويف

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي والتي تبدأ اليوم الأربعاء كالتالي:

الأربعاء 10 مايو: اللغة الأجنبية

الخميس 11 مايو: العلوم

السبت 13 مايو: الهندسة

السبت 13 مايو: الدراسات الاجتماعية

الأحد 14 مايو: الجبر والاحتمال

الاثنين 15 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء.