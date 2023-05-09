معلومات عن ‎الفنان الكويتي جاسم بن هندي.. رحل عن دنيانا اليوم

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكويتي جاسم بن هندي بعد صراع مع المرض، وبعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال الفنية في الكويت والوطن العربي.

الفنان الكويتي جاسم بن هندي

وغردت شروق ابنة الفنان الكويتي جاسم بن هندي، عبر حسابها الشخصي على «تويتر»: «يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقل إلى رحمة الله تعالى أبوي الغالي جاسم بن هندي إنا لله وإنا إليه راجعون».

الفنان الكويتي جاسم بن هندي بدأ مشواره عام 2007

الفنان الكويتي جاسم بن هندي قدم خلال مسيرته عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المهمة التي بدأها عام 2007، وكان أبرزها مسلسل الغطاية الذي عرض في العام ذاته، كما كوّن علاقة صداقة قوية بالفنانة القديرة حياة الفهدة، وقدّم معها مسلسل الداية.

الفنان الكويتي جاسم بن هندي

واشتهر الفنان الكويتي جاسم بن هندي بمشاركته في السهرات التلفزيونية وميوله لعالم الرياضة.

ورحل الفنان الكويتي في الساعات الأولى من صباح اليوم بالعاصمة الكويت.