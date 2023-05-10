حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعمه توفير شاليهات بسعر رمزي بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة 15 مايو بالقاهرة له معلومات جنائية، زاول نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعمه توفير حجز شاليهات بأسعار منخفضة للاستيلاء على أموالهم وتحقيق الأرباح.

حجز شاليهات بأسعار منخفضة

وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم بقيامه بتدشين العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الاتصالات.

وتابعت التحقيقات إقرار المتهم بحيازته مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الاجرامي، وهاتف محمول وبفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للوقائع المشار إليها.

عقوبة النصب والاحتيال

وحول الموقف القانوني أوضح المحامي أحمد علي أنّ المتهم سوف يعاقب وفقاً للمادة 366 التي تنص على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».