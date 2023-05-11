5 شروط للالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج.. منها «العمر»

أعلنت وزارة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، ضمن الاستراتيجية الحديثة لـ«مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج»، أو ما يعرف بـ «ميدسي»، لتحقيق هدف «تمكين الشباب».

ويشمل المجلس الاستشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، عدد من التخصصات والمهام، أبرزها كل التخصصات العلمية، لتقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لجميع المجالات المختلفة، التي تخدم الدولة المصرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج، وفقا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

شروط الالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج

- يعد المجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج، ضمن مركز شباب الهجرة للحوار «ميدسي».

- يشترط أن يسجل المتقدم عبر الاستمارة الإلكترونية، من خلال هذا الرابط.

- يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج، حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه، أو باحث أكاديمي.

- يشترط أن يكون المتقدم في المرحلة العمرية بين 20 إلى 45 سنة.

- كما يشترط أن يقدم مقترحا متخصصا في مجاله العلمي في 150 كلمة، تتضمن أسباب تقدمه للالتحاق بالمجلس الاستشاري للباحثين بالخارج.

- يشترط أن يكون المتقدم متخصص في المجالات الطبية أو مختلف التخصصات الهندسية، ومجالات الاقتصاد المختلفة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات العلمية والابتكارية المختلفة.