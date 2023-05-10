انطلاق امتحانات أولى وثانية إعدادي في بني سويف

بدأ طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023، وسط إجراءات تضمن سير الامتحانات في بشكل منتظم وفي جو من الهدوء، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

ويواصل طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة بني سويف امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 بمادة الدراسات الاجتماعية في الامتحانات التي انطلقت السبت 6 مايو، وسط إجراءات وقائية تضمن تحقيق أقل كثافة طلابية داخل اللجان.

استعدادات «تعليم بني سويف» لامتحانات النقل بالإعدادية

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بعدد من الإجراءات لانطلاق امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية التي تضمن سير تلك الامتحانات بانتظام، إذ أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تضمنت الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

البعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي أو الديني

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن الاستعدادات تضمَّنت التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.