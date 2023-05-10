إطلاق مبادرة أندية التمكين الرقمي بمركز طوسون في الإسكندرية

انطلقت بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة أندية التمكين الرقمي للشباب بمركز شباب طوسون شرق الإسكندرية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومؤسسة كير مصر للتنمية ومنظمة العمل الدولية، بمركز شباب طوسون.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إن مبادرة أندية التمكين الرقمي عبارة عن تدريبات مجانية لتنمية مهارات المعرفة الرقمية عند الشباب، وتجري بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال برنامج «آفاق» وهو شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وحكومة المملكة الهولندية وتنفذها وزارة الشباب والرياضة.

شروط التقديم للمبادرة

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن من شروط التقديم للمبادرة أن يكون العمر من 18 حتى 35 عاما والتفرغ التام لحضور التدريب بالكامل بواقع 5 أيام داخل مقر التدريب، والبرنامج مقدم للمصريين وغير المصريين من الوافدين واللاجئين والقدرة على الالتزام بوظيفة بدوام كامل بعد الإنتهاء من التدريب إذا ما توافرت فرصة عمل للمتدرب.

زيادة المعرفة الرقمية والمهارات التكنولوجية للشباب

وأشارت إلى أن هذه التدريبات تأتى في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة بتحقيق سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موضحة أن هذه التدريبات تسهم في زيادة المعرفة الرقمية والمهارات التكنولوجية للشباب المصري وغير المصري من خلال دورات تدريبية تنظم عبر الإنترنت، وفي مراكز تدريب مختلفة وتقوم بالتدريب المدربة ريم إسماعيل.