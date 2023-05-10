«قاعة العاصمة».. عروض بتقنية الهولوجرام لشخصيات تاريخية في «القومي للحضارة»

يستعد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لتنفيذ مشروع «تجهيز قاعة العاصمة»، التي تقوم على استخدامات تقنيات العرض الحديثة باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وسيتم من خلالها صعود زائري المتحف 22 طابقا داخل هرم زجاجي.

استخدام تقنية الهولوجرام في تجسيد شخصيات تاريخية

وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، في تصريحات لـ«الوطن»، إننا نستعد لافتتاح القاعة من خلال توفير التمويل والمحتوى والأليات التكنولوجية التي نعمل على تجهيزها لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن من ضمن سيناريوهات العرض استخدام تقنية الهولوجرام في تجسيد بعض الشخصيات التاريخية.

وأضاف، الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة، أنه لم يتم تحديد شخصيات العرض التي سيتم تجسيدها، وسيتم التواصل مع مختصين في التقنيات التكنولوجية والواقع الافتراضي لتنفيذ فكرة المشروع.

زيارات كبار المسئولين للمتحف القومي

يذكر أن المتحف القومي للحضارة استقبل وزير الصحة البرتغالي وعدد من المسؤولين الحكوميين، وجاء ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف، وتم اصطحابهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة من ضمنها قاعة العرض المركزية، قاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية بجانب تقديم شرح تفصيلي عن المقتنيات الأثرية الفريدة بالمتحف.