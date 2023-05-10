بعد جدل «الدكتوراه الفخرية».. معلومات عن شروط الحصول عليها والجهات المانحة

أثارت «الدكتوراه الفخرية»، حالة من الجدل عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، على خلفية إعلان بعض الشخصيات حصولهم عليها من جهات غير مخول لها منح هذا النوع من التكريم.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بحالة من الاستنكار وكثير من السخرية وما إلى ذلك، وعلق الدكتور أحمد ذكي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على هذا الأمر في تصريح لـ «الوطن»، مشيرا إلى أن الدكتوراه الفخرية هي درجة شرفية وتكريم من الجهة المانحة للشخصية التي ترشح لنيل الدكتوراه الفخرية، وتُمنح دون رسالة علمية.

وأشار إلى أنه لدينا في الجامعات 6 أنواع من الدكتوراه الفخرية «دكتوراه في الآداب، أو التربية التعليم، أو في الفنون الجميلة، أو في الآداب الإنسانية، والخدمة العامة ودكتوراه في العلوم».

وأكد أن قانون تنظيم الجامعات رقم 42 لسنة 1972، نص في الفقرة الثانية على أن مجالس الجامعات تختص بمنح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية، مشيرا إلى أنها في الأساس تمنح من الجامعات الحكومية السباقة والمرموقة (التي مرّ على إنشائها أكثر من ربع قرن)، باعتبار أن الجامعات هي بيت الخبرة، ولابد أن ينص قانون إنشاء الجامعة الرسمية على صلاحية هذه الجامعة لمنح الدكتوراه.

80 دكتوراه فخرية منحتها جامعة القاهرة

وأوضح أن جامعة القاهرة العريقة منحت 80 دكتوراه فخرية، طوال تاريخها وهي من أرفع الأوسمة الممنوحة للشخصيات العامة.

معايير منح الدكتوراه الفخرية

ولفت إلى أن منح الدكتوراه الفخرية يتم بعد ترشيح الكليات وبعدها موافقة الجامعات على ترشيح أي من الشخصيات، ثم تصويت مجلس الجامعة على منح هذا اللقب للمرشح بعد فحص السيرة الذاتية.

وعن حيثيات منح الدكتوراه الفخرية المعمول بها في الجامعات المصرية، أوضح أنه يجب أن يكون للشخص مساهمة علمية أو عينية أفادت الجامعة أو المجتمع في مجال من المجالات.

يحق للجامعات سحب الدكتوراه الفخرية

وعن المراسم، قال إن مجلس الجامعة يكرم الشخصية ويحتفي به ويسلم درع تذكاري وشهادة معتمدة من الجامعة بعد إذن وزير التعليم العالي، منوها بأن الشخصيات التي تُمنح الدكتوراه الفخرية ليس من حقها استخدامها باعتبارها لقبا علميا، لكن يمكن إدراجها في السيرة الذاتية، لافتا إلى الجهة المانحة من حقها أن تسحبها من الشخص إذا ظهر ما ستوجب ذلك.