ضبط 86 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 85973 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 85973 مخالفة مرورية متنوعة

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85973 مخالفة مرورية متنوعة، وبينها 22508 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و727 مخالفة السير دون تراخيص، و31 مخالفة موقف عشوائي، و17 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.