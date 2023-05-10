الأزهر والإفتاء يحذران الأمهات من الدعاء على الأبناء: قد تٌقبل الدعوة

حذرت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف من دعاء الأمهات على أبنائهم، معتبرين أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وذلك لنهي النبي صل الله عليه وسلم عن هذا الأمر لأنه قد يكون وقت الدعاء على الأبناء أو الأولاد أو الأموال ساعة استجابة وتٌقبل فيه الدعوة.

الإفتاء تحذر من الدعاء على الأولاد

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الدعاء على النفس والولد والمال نهى عنه النبيُّ صل الله عليه وآله وسلم، وذلك لما روى عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صل الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلم.

خطورة دعاء الأم على أولادها

وفي نفس السياق، كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قد تلقى سؤالاً عبر صفحته جاء فيه: «هل الأم إذا دعت على ابنتها يُقبل منها الدعاء؟».

وأكدت لجنة الفتوى بالمجمع عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بأن دعاء الأم على ابنها أمر في غاية الخطورة، وهو مظنة الإجابة، والواجب على هذه البنت أن تحقق رضا والدتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ما دام أنه غير محرم شرعا.

بر الأم والإحسان إليها

وتابعت اللجنة بأنه يجب على الابنة أن تُحسن معاملة والدتها وأن تبرها باستمرار فإن فعلت ذلك فلا يضرها دعاء والدتها في شيء وذلك لأنه اعتداء منها في الدعاء وهو غير مقبول، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم».