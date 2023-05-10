«العربية للإغاثة»: «التموين المصرية» وفرت موادا غذائية للعائدين من السودان

قال عماد فخري، مدير العمليات بالمنظمة العربية للخدمات والإغاثة، إنه كان هناك العديد من الاجتماعات الموجهة من الوزارات والدولة المصرية منذ بداية الأزمة السودانية تضم كل المؤسسات والمنظمات العمل الميداني وأيضًا الاجتماعي، الذين دفعوا بكثير من المجموعات على الأرض متخصصين في الصحة وإمداد السلات الغذائية والمواد الغذائية، فضلا عن العديد من التنسيقات الأخرى منها مع وزارة التموين لتوفير اللازم من المأكولات والمشروبات، إذ يتم توزيع كميات كبيرة من الوجبات.

دور وزارة الصحة

وأضاف «فخري»، خلال لقائه على قناة «DMC»، أن الحكومة المصرية قدمت دعما نفسيا للعائدين من السودان، من الأطفال والسيدات والرجال كبار السن والمعاقين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة وفرت كراسي متحركة والتجهيزات اللازمة من أجل تيسير نقل كبار السن والمعاقين وأصحاب نسب العجز.

مجهودات وزراة التموين

وأشار إلى أن وزارة التموين المصرية قامت بدور جيد للغاية، إذ انها وفرت المواد الغذائية بالكميات التي نحتاجها من أجل عمل تغطية كبيرة وكافية للأعداد الهائلة التي يتم استقبالها في مصر، يأتي ذلك فضلا عن التنسيق بين مؤسسات العمل الميداني والمنظمات المصرية للعمل الميداني من أجل التأكد من سير الأمور على أكمل وجه، مشيدا بالمجهودات غير المسبوقة التي تتم ، إذ أنها تعد أمر عظيم للغاية ومشرف.