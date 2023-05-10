مصرع طالب غرقا في ترعة بالبحيرة.. «أصيب بنوبة مفاجئة»

لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة كفر زيادة، التابعة لقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

غرق طالب في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده يفيد غرق طالب في ترعة كفر زيادة التابعة لقرية دست الأشراف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وانتشلت الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.

تحديد هوية الطالب المتوفى

بالفحص تبين وفاة الطالب محمد نصر محمد إبراهيم، 18 عاما، وأكدت التحريات الأولية سقوطه في الترعة من تلقاء نفسه بسبب كهرباء زيادة في المخ، حرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.