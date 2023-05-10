رفع 1900 حالة إشغال بـ4 أحياء في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية في عدد من الأحياء والمراكز، لرفع الإشغالات من الشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط و السيولة المرورية بالشارع.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والحوامدية في رفع أشكال الإشغالات والتعدى من الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك.

تحرير 16 مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى أرصفة المشاة

شنت الأجهزة التنفيذية في حي الدقى حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع الزهراء من محيي الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادي الصيد ومحيط ميدان المساحة، وتمكنت الحملة من رفع 534 حالة إشغال بالإضافة إلى تحرير 16 مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى أرصفة المشاة.

رفع 250 حالة إشغال في حي جنوب

وفي حي جنوب الجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية بشوارع 6 أكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الآلي وجسر الكونيسة بالمنيب، وأسفرت الحملة عن رفع 250 حالة إشغال.

استجابه لشكاوى المواطنين

وفي حي العمرانية، جرى تنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالي، وشملت شوارع أحمد كامل وجمال عبدالناصر والنادي الرياضي والعشرين من المساحة وشارع محمود غالب وشارع سلامة الراضي، بالإضافة إلى غلق وتشميع ورشة استجابة لشكاوى المواطنين بشارع زهرة رمزي للعمل بعد المواعيد المحددة، وإحداث ضوضاء بصفة مستمرة.

وفى مدينة الحوامدية، نفذت حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع طراد النيل وجسر المنوات وطريق 11، وأسفرت الحملة عن رفع 116 حالة إشغالات متنوعة، بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لعدد 7 مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه.

شن حملات بقطاع المنيرة

وفي حي شمال الجيزة، جرى شن حملات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع الإمام الغزالي وبشتيل والمطار وبطئ أحمد عرابي بمدينة الأمل، أسفرت الحملة عن رفع 230 حالة إشغال.

وفي حي الهرم، شنت حملات مكبرة استهدفت كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والمرور على الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم، وأسفرت الحملات عن رفع عدد 800 حالة إشغال متنوعة.