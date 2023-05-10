غلق مطلع كوبري متحف الحضارة.. تعرف على التحويلات المرورية المتاحة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية بالتزامن مع الغلق الكلى لمطلع كوبري متحف الحضارة أعلى كوبري التونسي «محور الأوتوستراد» للقادم من أسفل الطريق الدائري تجاه شارع الفسطاط، إذ يتمّ تنفيذ أعمال كوبري متحف الحضارة بمحور ياسر رزق، وتقوم الخدمات المرورية بتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع أعمال الغلق.

تفاصيل التحويلات المرورية

أما عن تفاصيل التحويلات المرورية بالتزامن مع غلق مطلع كوبري متحف الحضارة، فإنَّه يتوجب على القادم من أسفل الطريق الدائري تجاه شارع الفسطاط استكمال السير أعلى كوبرى التونسي فالدوران والعودة من أسفل كوبري الأباجية فمطلع كوبري الحضارة تجاه شارع الفسطاط.

مدة غلق طلع كوبري متحف الحضارة

وتكون أعمال غلق مطلع كوبري متحف الحضارة اعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 ولمدة شهر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.