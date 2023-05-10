محافظ مطروح: تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حل مشاكل المستثمرين والشركات العاملة بنطاق المحافظة، حرصا على دعم خطوات الاستثمار والتيسير عليهم وفق الضوابط القانونية، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وقال محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء: إننا بدأنا بمشكلة إحدى الشركات في قطاع الاستثمار في الساحل الشمالي، وجرى العمل على حل جميع المشاكل التي تواجهها بما يحقق سير العمل لها ويحافظ على حق الدولة.

تسوية مشاكل إحدى الشركات

وانعقدت لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح برئاسة المحافظ وبحضور المستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار وأعضاء اللجنة من التنفيذين بالمحافظة، وجري الاجتماع مع احدى الشركات الاستثمارية الكبرى في حضور ممثلها، وتم توقيع عقد التسوية الخاصة بالشركة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجهها في استكمال مشروعها.

فرص عمل للشباب في السياحة

ووجه محافظ مطروح بالعمل على تشغيل مزيد من أبناء محافظة مطروح بمشروعات الشركة مما يساهم في القضاء علي البطالة وتشغيل الشباب في قطاع السياحة، بينما أكدت الشركة أنها ستسعى في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمطروح و تشغيل عدد أكبر من أبناء المحافظة.

دعم المستثمرين في مطروح وإزالة المعوقات

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لكافة المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم بمشروعاتهم الاستثمارية، وأن لجنة الحصر والتفاوض في حالة انعقاد دائم من أجل ذلك.

دراسة طلبات المستثمرين

وصرح المستشار محمد بكر صبَّاح، بأن لجنة الحصر والتفاوض بالمحافظة تدرس كافة الطلبات التي تقدم بها المستثمرين للجنة وسيتم إنهاء كافة المعوقات التي تواجهها وتقديم المشورة الفنية والقانونية لهم في سبيل استمرار مشروعاتهم الاستثمارية بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع التام.