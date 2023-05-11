القبض على مروجي المخدرات عبر الإنترنت.. وضبط عصابة لسرقة السيارات

على مدار الساعات الماضية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي العشرات من الجرائم المختلفة في نطاق مختلف محافظات الجمهورية، وتستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية عن طريق بيانات رسمية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

عصابة سرقة السيارات في شبرا

ففي منطقة شبرا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين متهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات، حيث كررا الواقعة 6 مرات، وكانا يتصرفان في السيارات المسروقة من خلال تقطيعها وبيع أجزائها، وتم إحالتهما إلى النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

بيع المخدرات على الإنترنت في 3 محافظات

ووفق بيانات وزارة الداخلية، ففي نطاق 3 محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص متهمين بترويج وبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاتفاق مع الزبائن من خلال رسائل خاصة بين الطرفين، وكان بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقتل صاحب مخبز بسبب بطاقات التموين في القليوبية

وفي محافظة القليوبية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل صاحب مخبز، وكشفت التحريات أن المتهم تشاجر مع 8 أشخاص آخرين بسبب الخلاف على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين لصرف الخبز المدعم، وهو ما جعل أحدهم يستخدم سلاحه الناري تجاه المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.