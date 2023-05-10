مسابقة «كيدز شو» لطلائع مصر.. نمي مهارات ابنك في الإجازة

أطلقت الإدارة المركزية لتنمية النشء، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مسابقة «كيدز شو» فى التعبير الحركي والتمرينات الفنية الحديثة لطلائع مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ودعت وزارة الشباب والرياضة، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كل موهوب من طلائع مصر، لتنمية مهاراتهم، من خلال المشاركة في مسابقة كيدز شو، بمجالاتها المختلفة، خاصة مع قرب بدء إجازة نهاية العام لمختلف الصفوف الدراسية.

مسابقة كيدز شو

ونعرض في السطور التالية، تفاصيل مسابقة كيدز شو والمجالات المتاح الاشتراك فيها، وهي كما يلي:

- التعبير الحركي بأدوات مبتكر

- الجمباز الايقاعي (الخماسي، الفردي)

- عروض الباليه (جماعي، فردي)

- عروض مهارات الألعاب الرياضية (سلة- يد- كاراتيه- كونغ فو- تايكوندو)

- الجمباز للجميع

- عروض الزومبا والايروبيكس

- عروض الاسكتنينج - العروض الاستعراضية - العروض الفنية بالعجل).

كيفية الاشتراك في مسابقة كيدز شو

طريقة الاشتراك عن طريق تسجيل البيانات، وتصوير العرض كامل بالأدوات والملابس والموسيقي، ورفع الفيديو علي جوجل درايف ووضع لينك الفيديو في مكانة المخصص أثناء التسجيل علي اللينك، فى موعد أقصاه 15 من يوليو المقبل 2023 من خلال الدخول على هذا الرابط.