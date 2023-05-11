خريطة قطع المياه بالجيزة وبني سويف.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظتي بني سويف والجيزة، للقيام بأعمال الصيانة وتغيير مسار الخطوط.

أماكن انقطاع المياه ببني سويف

وكشفت «مياه بني سويف»، عن قطع المياه بقرية دشاشة التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا، اليوم، اعتبارا من الساعة 11 صباحًا، حتى 5 عصرًا، للقيام بربط خط 10 بوصة على خط 6 بوصة.

تدبير سيارات مياه شرب نقية خلال فترة الانقطاع

وقدمت الشركة، اعتذارها للمواطنين في بيان، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ولفتت إلى تدبيرها سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أماكن ومدة انقطاع المياه بالجيزة

كما أعلنت شركة مياه الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «أبو رواش، بني مجدول، كرداسة، الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة، نيو جيزة، ماونت فيو، جوسيس، ويست هيلز، المستقبل، السولية»، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، حتى الساعة السادسة صباح السبت المقبل.

تغيير مسار خط المياه

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن سبب انقطاع المياه، القيام بأعمال مشروع المونوريل، وطلب الهيئة القومية للأنفاق، بتغيير مسار خط المياه قطر 400 مم، المتعارض مع قواعد المونوريل.