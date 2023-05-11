اكتشاف طريق ممهد في عمق البحر المتوسط: اترصف من 7 آلاف سنة

يبدو أن العالم كان له شكل آخر قبل عشرات القرون، حيث كانت الأرض غير الأرض، والبحار غير البحار، وهذا ما توصل إليه العلماء، حينما اكتشفوا طريقا ممهدا في قاع البحر المتوسط، عمره يتجاوز 7 آلاف عام.

مغطى بطبقات من الطين البحري

ونقلت «روسيا اليوم» عن مجلة «ساينس أليرت» العلمية، أن علماء آثار اكتشفوا طريق موجود في قاع البحر الأبيض المتوسط، ومغطى بطبقات من الطين البحري قبالة الساحل الكرواتي الجنوبي.

وتبين أن هذا الطريق ينتمي للعصر الحجري الحديث، تحديدًا في قرية سولين، وتوقع العلماء أن يكون هذا الطريق استٌخدم لربط جزيرة هفار القديمة بجزيرة كوركولا المعزولة الآن.

توصلوا لقرية سولين في قاع البحر منذ عامين

وكان العلماء توصلوا لهذه القرية منذ عامين، حيث رصد ماتي باريكا عالم الآثار بجامعة زادار الكرواتية القرية، أثناء تحليله لصور الأقمار الصناعية للمنطقة المائية حول مدينة كوتشولا.

وأوضح عالم الآثار، أنه تمكن لحسن الحظ من اكتشاف هذه المناطق في قاع البحر، نظرًا لهدوء الأمواج في هذه المنطقة خلوها من الأمواج العاتية حيث أن العديد من الجزر تحمي الساحل، مما ساعد في الحفاظ على الموقع من الدمار الطبيعي على مدار آلاف السنين.