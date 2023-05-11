7 حالات للسماح بتركيب زجاج «فاميه» في السيارة.. خبير مروري يوضحها

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري عن الحالات المسموح فيها بتركيب الزجاج الملون «فاميه» للسيارة الملاكي، لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، والإيقاف في كمائن المرور وقت السير على الطريق وسحب التراخيص وتوقيع الغرامات على تلك المخالفة وفق القانون.

وأضاف هشام في حديثه لـ«الوطن» أن مخالفة تركيب الزجاج الملون أو الفاميه الهدف منها أولًا حماية الشخص أثناء القيادة من حجب الرؤيا وكذلك رؤية قوات الشرطة في المرور لمن بداخل السيارة كنوع من أنواع الأمان للشخص نفسه وللآخرين.

7 حالات يسمح تركيب الزجاج الفاميه

وأوضح الخبير المروري، الحالات التي يسمح فيها بتركيب الزجاج الفاميه، وهي كالتالي:

- في حالة السيارة المستوردة يجب أن يثبت الزجاج الملون في فحص الجمرك.

- في حالة أن السيارة صناعة محلية يجب أن يكون ذلك مثبت في الفاتورة.

- الشركة المنتجة للسيارة هي التي تقوم بتغيير زجاج السيارة الخلفي والنوافذ الخلفية فقط.

- تقديم مالك السيارة خطاب معتمد من الشركة يفيد ذلك وفقًا للمواصفات القياسية.

- إثبات ذلك على الرخصة ويحدد مكان الزجاج الملون.

- الزجاج الملون يسمح بتركيبه في الجزء الخلفي فقط من السيارة.

- أما الجزء الأمامي من السيارة يجب أن يكون شفاف بنسية 100%.

إزالة الزجاج الفاميه

كما يتم إزالة الزجاج الفاميه في حالتين وهما:

- عند تركيب الزجاج الملون خارج الشركة المصنعة للسيارة.

- لتفادي الغرامات من المرور يجب إزالة الزجاج عند الفني الذي قام بتركيبه.