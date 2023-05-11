تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ المختلفة بالمحافظات تشهد نشاطاً وانتظاماً، في تداول البضائع ووصول وسفر السفن وكشف عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة و839 سيارة.

حركة الواردات في البحر الأحمر

وقال بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات سجلت 9000 طن بضائع، و264 شاحنة و823 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 406 شاحنة و16 سيارة اليوم الخميس.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

1550 طن بضائع في نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و230 شاحنة حيث استقبل الميناء السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفينتين بريدج آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.