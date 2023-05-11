«استفادة الشركات من نظام الفاعل الاقتصادي».. ندوة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال

قال هاني عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تستهدف التواصل مع كافة الجهات الحكومية لتوفير مزايا وخدمات نوعية لأعضائها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لأعضائها مع كافة الجهات حكومية كانت أو خاصة، وتتواصل بشكل مباشر مع كافة الشركاء لخدمة أعضاء الجمعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عبد الوهاب على هامش الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت عنوان «كيفية استفادة الشركات من نظام الفاعل الاقتصادي»، بمشاركة الدكتورة أمل ونوس رئيس إدارة الفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، والدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية، أن التوعية للشركات أعضاء الجمعية أمر تهتم به «شباب الأعمال»، ونسعى بكل السبل لتسهيل الخدمات لأعضاء الجمعية، وفق محددات تخدم شركاتهم والاقتصاد المصري في ظروف شديدة الخصوصية تستوجب التكاتف مع وطننا العزيز.

الفاعل الاقتصادي

من جانبها قالت الدكتورة أمل ونوس رئيس إدارة الفاعل الاقتصادي، أننا لدينا توجيهات من الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتوفير كافة السبل لدعم العلاقات بين المصلحة ومجتمع الأعمال، حيث تستهدف الندوة التعريف بـ«المشغل الاقتصادي المعتمد»، والذي يستهدف إطراف سلسلة التزويد من «مصدر – منتج – مسهل – مستورد – الناقل – المستخلص – الشاحن – الإيداعات»، وهي تسري علي العاملين بالقوانين الخاصة بالجمارك، وأصبحت بعد 2020 تسري علي معايير منظمة الجمارك العالمية، ووفق اعتبارات خاصة بالملاءة المالية وحجم التعاملات والنظام المحاسبي الكفء داخل الشركات.

هيئة الرقابة الصناعية

وأكدت ونوس، أن كافة الشركات التي ستشارك بـ«الفاعل الاقتصادي» ستحصل علي مزايا، لارتباط الموضوع بعدة برتوكولات علي رأسها مشاركة الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الرقابة الصناعية، ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى 24 ميزة أخري مميزة، بالإضافة إلي توافر أماكن مخصصة للشركات المنضمة بموانئ العين السخنة، والتي تستهدف تقليل فترة الفحص ومدته وتوفير مدير فحص لكل شركة، ونستهدف حل مشاكل الشركات الملتزمة لزيادة التدفقات وتعزيز الاقتصاد المصري وفق توجيهات الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعمل وفق 4 إدارات كاملة هدفها خدمة العميل الملتزم.

خدمات الاستثمار

من جانبها، استعرضت الدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية، أن الهدف الرئيسي منذ توقيع برتوكول التعاون مع «شباب الأعمال»، توفير خدمات لأكبر عدد من رجال الأعمال ورفع الوعي الثقافي الجمركي، وآخر المستجدات لجذب المستثمرين للتصدير والاستيراد وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، وعليه وفرنا عديد المزايا بقانون الجمارك وبالفاعل الاقتصادي، ونعمل علي توصيل الآليات المرنة للمستثمر والتي تعمل علي حل مشاكل المستثمرين في كافة المواقع بهدف خفض زمن الإفراج، ونعمل على تبسيط كافة الإجراءات، والتغير بالمصلحة يحدث من خلال الجلوس والاستماع لمقترحات مع كافة المستثمرين لعرض الخدمة، أفضل وأسرع وهناك دعم من جمارك خدمات الاستثمار لقطاع الأعمال من تقديم خدمات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وهي تعمل كهمزة وصل بين مصلحه الجمارك بكافه قاطعتها وإداراتها ومنافذها وهيئة الاستثمار والسادة المستثمرين وذلك إيمانا بعظيم الهدف ونبل الغاية والتعاون المثمر والبناء مع مجتمع الأعمال لتحقيق أعلى مستويات الاداء والارتقاء بمقدرات الاقتصاد القومي.

مصلحة الجمارك

وفى إطار حرص مصلحة الجمارك على مساندة وتحفيز القطاع التصديري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشكلات الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تُواجه قطاع التصدير وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يساعد في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار