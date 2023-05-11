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ضبط 2631 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الخميس 11 مايو 2023
حملات أمنية - أرشيفية

حملات أمنية - أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 2631 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 23 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 213 حكما قضائيا متنوعا، و24 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات