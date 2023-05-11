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«التعليم»: فتح موقع تسجيل استمارة سري 1 للثانوية العامة حتى منتصف الليل

كتب:

أميرة فكري
03:10 م | الخميس 11 مايو 2023
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فتح موقع التسجيل لاستمارة سري 1 للثانوية العامة 2023، اليوم، وحتى الثانية عشرة مساء للعاملين في مدارس الثانوية والإعدادية، ودواوين المديريات والإدارات التعليمية بمستوى محافظات الجمهورية.

التسجيل لاستمارة سري 1 للثانوية العامة 2023 

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أنّه جرى فتح باب التسجيل للمدارس التي لم يتم تسجيل استمارة سري 1 لها، مطالبا بالتنبية على مديري عموم الإدارات التعليمية بإخطار المدارس الثانوية والإعدادية التي لم تسجل لسرعة تسجيلها قبل غلق الموقع. 

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