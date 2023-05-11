طفل من 3 آباء لأول مرة في بريطانيا.. ما هي القصة؟

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن ميلاد طفل لأول مرة في البلاد من 3 آباء، نتيجة استخدام تقنية جديدة للتلقيح الصناعي، التي تعمل على منع انتشار الأمراض الوراثية، وقد استخدم الأطباء في هذه الطريقة الحمل عن طريق أسلوب التبرع الجيني.

تجنب الأمراض المستعصية

وأوضحت الصحيفة البريطانية: «ولد أول طفل بريطاني يحمل حمضًا نوويًا من 3 أشخاص بعد أن قام الأطباء بإجراء ثوري للتلقيح الاصطناعي، بهدف تجنيب الأطفال وراثة أمراض مستعصية».

وذكرت هيئة الإخصاب البشري والأجنة البريطانية أن عدد الأطفال المولودين بهذه الطريقة الجديدة وصل عددهم في البلاد أقل من 5 أشخاص، ولكن لم يتم الإبلاغ بهم احتراماً للخصوصية المطبقة في البلاد.

سبب استخدام التلقيح الصناعي

وتستخدم طريقة التبرع الجيني للحمل عن طريق الاستعانة بمادة وراثية لثلاثة أشخاص بطريقة التلقيح الصناعي لتجنب الإصابة بأمراض الميتوكوندريا لدى الطفل نتيجة وراثة الميتوكوندريا التالفة، خاصة أن هذه الأمراض قد تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الدماغ والقلب والكبد وقد تؤدي إلى الموت المبكر.

وتعمل العملية الجديدة في التلقيح على استخراج النواة بمادة وراثية من بويضة بها ميتوكوندريا تالفة ثم يتم وضعها في بويضة إمرأة متبرعة سلمية لذا تبقى الجينات المتحولة الحاملة للمرض في بويضة الأم الأصلية مما يؤدي إلى تجنب المرض الوراثي.

لماذا يطلق عليها الآباء الثلاثة؟

ويطلق العلماء على هذه الطريقة الآباء الثلاثة، رغم أن هذا خطأ لأن هناك عمليتين منفصلتين الأولى زرع نواة بويضة الزوجة في بويضة إمرأة أخرى متبرعة وحدث لها تخصيب عن طريق الحيوانات المنوية للزوج، من أجل إنتاج جنين معدل وراثيا مع التأكيد أن أكثر من 98% من جينات الجنين تعود إلى الزوجين.

نسبة جينات الأب المتبرع

وأشارت الصحيفة البريطانية أن الجنين يكون ناتجاً عن اندماج الحيوان المنوي والبويضة من الوالدين البيولوجيين بهياكل صغيرة، وبهذا تكون نسبة جينات المتبرع بها في الطفل أقل من 0.2% بإجمالي 37 جينًا.

قصة أول مولود في العالم بالطريقة الجديدة

وكان أول طفل مولود في العالم من 3 آباء في عام 2016 في المكسيك، حيث كان هناك مرض وراثي نادر منع الزوجين من إنجاب الطفل، لكن استخدام طريقة التلقيح الصناعي جعلهم يحصلون على طفل، ووافق البرلمان البريطاني في عام 2015 على مشروع يسمح بالتلقيح الاصطناعي باستخدام عينات الحمض النووي من 3 أشخاص.