وفاة مسجل خطر في ظروف غامضة بالوراق

لقي مسجل خطر مصرعه في ظروف غامضة داخل شقته بالوراق، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود شخص متوفى داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى، عاطل، 38 سنة، مقيم بمفرده مسجى على ظهره، وبالكشف عليه تبين اتهامه في 4 قضايا، كما يجري رجال الشرطة تحرياتهم حول الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.