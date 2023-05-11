مفاجآت جديدة سارة في منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. الصرف قريبا

كلف حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، القطاعات المعنية والمختصة بالوزارة بالإسراع بكل طاقة وجهد لإنجاز ملف صندوق الطوارئ لإعانة العمالة غيرالمنتظمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال في الأول من مايو 2023.

اعتزام الدولة صرف منحة الـ1000 جنيه في شهر يوليو المقبل

وفي مفاجأة سارة في صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، يوجد اتجاه في وزارة القوى العاملة لإنهاء إجراءات إنشاء صندوق الطوارئ الذي ستخرج منه المنحة مع حلول شهر يوليو المقبل، لتتمكن وزارة القوى العاملة من إعلان صرف المنحة في شهر يوليو ومع احتفالات المصريين بالذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو.

الإسراع في إنجاز ملف صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

من جهته، كشف مصدر بوزارة القوى العاملة أن تكليفات حسن شحاتة وزير القوى العاملة للجهات المعنية في الوزارة بالعمالة غير المنتظمة، مثل وحدة العمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة، تتركز على ضرورة إنجاز ملف الصندوق تمهيداً لعرضه للمراجعة والموافقة عليه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس النواب للحصول على موافقة المجلس قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية وقبل إجازة الصيف للمجلس، وذلك بنية واتجاه صرف المنحة في شهر يوليو المقبل.

وأضاف المصدر أنه يحق حتى الآن لنحو 355 ألف عامل غير منتظم صرف منحة الـ1000 جنيه ، مضيفاً أنه في الوقت الذي ستقوم وزارة القوى العاملة بفتح موقع التسجيل للعمالة غير المنتظمة لزيادة عدد المستفيدين، وذلك عقب إقرار واعتماد صندوق الطوارئ لدعم وإعانة العمالة غير المنتظمة.

وتستفيد 11 فئة من فئات العمالة غير المنتظمة من منحة الـ1000 جنيه، ومن بينها عمال التراحيل ومحفظو القرآن الكريم، وعمال التراتيل بالكنيسة، وعمال التشجير وماسحي الأحذية، وكل أصحاب الحرف الذين ليس لهم دخل ثابت بشرط أن يكون مسجلاً الحرفة في بطاقة الرقم القومي ويكون من بين المسجلين رسمياً في دفاتر القوى العاملة.