إحباط بيع 4 أطنان سكر تمويني في السوق السوداء بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية في محافظة الدقهلية اليوم، 4 أطنان سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بأجا، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على المنشآت التموينية، ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

قاد الحملة على حسن وكيل المديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وايهاب رجب من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

ضبط 4 أطنان سكر تمويني قبل بيعهم في السوق السوداء

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، أن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مسؤول فرع الجملة في أجا لتجميعه كمية تقدر بـ 4 أطنان من السكر التمويني، بالإضافة إلى 396 كيلو جرام من المكرونة، بغرض إعادة بيعهما في السوق السوداء.

التحفظ على الكمية المضبوطة من السكر والمكرونة

وتمكنت الحملة التموينية من التحفظ على الكمية المضبوطة من السكر والمكرونة، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر رقم 7621 لسنة 2023 جنح أجا.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للحفاظ على الدعم وضمان وصوله للمستحقين، والتعامل بحزم مع المخالفين.