تغير مفاجئ في طقس المحافظات.. أمطار رعدية وثلوج ورياح محملة بالأتربة

تعرضت العديد من المحافظات قبل قليل لسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع كتل صغيرة من الثلوج ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، يأتي ذلك متوافقا مع ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار اليوم الخميس تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

طقس المحافظات الآن

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة، خاصة في غرب المحافظة، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وتكون الغيوم الجزئية وانخفاض في درجات الحرارة.

فيما تعرضت محافظة البحيرة لموجة مفاجئة من الطقس السيء، حيث ضربتها الأمطار الغزيرة وتساقطت الثلوج، وتصاحب ذلك نشاط كبير في الرياح وصوت الرعد والبرق، وزادت شدة الأمطار على المدن الساحلية ضمن نطاق المحافظة.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج في المحافظات

لم يختلف الوضع كثيرا في محافظة الغربية التي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة بالإضافة إلى تساقط الثلوج على جميع أنحاء المحافظة ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، والتي أدت إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية التي تربط بينها وبين القاهرة ومحافظات السواحل الشمالية الغربية.

كما تعرضت أيضا محافظة دمياط وكفر الشيخ إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة وصلت إلى 30% طبقا لبيان الأرصاد الجوية.

كما تعرضت باقي محافظات السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري ومحافظات الصعيد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة خلال الساعات الماضية.