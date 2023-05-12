في عيد ميلادها الـ69.. تفاصيل آخر ظهور لعفاف راضي في «أطهر بقاع الأرض»

تحتفل اليوم الفنانة والمطربة القديرة عفاف راضي بعيد ميلادها الـ69 حيث وٌلدت في 12 مايو 1954، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للكونسرفاتوار قسم الغناء الأوبرالي بتقدير امتياز، ثم درجه الماجستير في الفنون ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتشغل عفاف راضي حاليا منصب أستاذ مساعد بأكاديمية الفنون وعضو لجنة الاستماع الموحدة بالإذاعة والتليفزيون، هي حاصلة على تكريمات من مختلف الدول العربية.

الظهور الأخير لعفاف راضي

أما الظهور الأخير لعفاف راضي كانت مرتدية الحجاب في مكة المكرمة حيث نشرت صورة لها في شهر يناير الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثناء أداء فريضة العمرة، وظهرت رفقة ابنتها وهما ترتديان الحجاب.

وتعتبر عفاف راضي من أشهر المطربات المصريات إذ قدمت خلال مشوارها الفني عدد كبير من الأغاني العاطفية، الوطنية، الدينية، وأغاني الأطفال والموشحات، ولحن لها أكبر الملحنين مثل بليغ حمدي، محمد الموجي، كمال الطويل، عمار الشريعة، حلمي بكر وغيرهم. وكان آخر ظهور فني لها في الليلة السادسة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ31 على مسرح دار أوبرا بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير نهاية شهر أكتوبر الماضي.