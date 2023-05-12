مصرع طفل عمره 11 عاما غرقا في ترعة بسوهاج

شهدت دائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، مصرع تلميذ في العقد الأول من العمر غرقًا، إثر استحمامه في ترعة الطهطاوية بدائرة المركز، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقًا، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى التعليمي.

غرق طفل بترعة الطهطاوية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد غرق شخص بترعة الطهطاوية دائرة المركز، وجرى انتشال الجثة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي

وبالفحص، تبين غرق الطفل «يوسف ح ي م» 11 عامًا، ويقيم بجزيرة شندويل، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي.

وأفاد عمه «أحمد ي م ا» البالغ من العمر 53 عامًا، عامل بهيئة السكة الحديد، ويقيم بذات الناحية، بأنه في أثناء استحمام نجل شقيقه المذكور في الترعة، وعدم إجادته السباحة، غرق بها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».