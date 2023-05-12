وفاة تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة بعد صراع مع المرض.. والمحافظ ينعيه

نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكافه القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وفاة تيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رحلة عمل وعطاء

وأعرب المحافظ، في بيان له، عن خالص تعازيه لوفاة الراحل مؤكداً أنه كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المكلف بها علي أكمل وجه خلال رحله عمله وعطاءه بمحافظة الجيزة على مدار سنوات.