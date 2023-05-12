الراحل تيسير عبدالفتاح.. بدأ حياته المهنية كمدرس تاريخ وختمها برئاسة مدينة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة اليوم وفاة تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء بعد صراع مع المرض.

بدأ حياته المهنية كرئيس قرية بمحافظة الجيزة

ووفقا لبيان، توفي تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء عن عمر 55 عاما ومن مواليد قرية منديشة، عمل كمدرس لمادة التاريخ بمدرسة الثانوية العامة بالباويطى ثم عمل كرئيس لقرية منديشة وبعد نجاحه في حصول قريته على أفضل قرية بمحافظة الجيزة، تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس مركز الواحات البحرية ليتدرج في المناصب القيادية بمحافظة الجيزة حتي أصبح رئيسا لمركز الواحات البحرية وبعد ذلك تم اختياره ليكون رئيسا لحي جنوب الجيزة ثم رئيسًا لحي الهرم أنهى مسيرته المهنية رئيسا لمدينة الجيزة والمشرف العام على الأحياء.

محافظ الجيزة ينعى رئيس المدينة

ونعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وفاة تيسيرعبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة الذي وافته المنية اليوم مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل مؤكداً أنه كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة وتنفيذ المهام المكلف بها علي أكمل وجه خلال رحله عمله وعطاءه بمحافظة الجيزة على مدار سنوات.