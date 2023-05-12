مصادر: انقطاع أحد كابلات المصرية للاتصالات وراء سوء الخدمة

تأثرت خدمات الاتصالات في مصر «إنترنت- مكالمات»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة انقطاع كابل اتصالات مملوك للشركة المصرية للاتصالات، حيث أثر انقطاع الكابل على كافة الخدمات في عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، وفقا لمصادر مسؤولة بشركات المحمول.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه جارى حاليا إصلاح الكابل، وأن الخدمات ستعود لطبيعتها خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن شركات المحمول في السوق المصرية تعتمد على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدماتها لذلك تأثرت خدمات المحمول بسبب انقطاع الكابل المملوك للشركة المصرية للاتصالات.

مكالمات من العملاء بسبب سوء الخدمات

وأضاف المصدر، أن شركات المحمول تلقت عدد كبير من المكالمات من قبل العملاء للتساؤل حول تأثر خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث أكدت الشركات أن الرسالة التي يتم الرد على العملاء بها هي: «عميلنا العزيز، نعتذر عن حدوث عطل فني في خدمات الإنترنت لبعض المناطق والتابع للشركة المقدمة لخدمات البنية التحتية، ويعمل فريق العمل حالياً على حل العطل في أقرب وقت لإعادتها على أعلى مستوى.. شكراً لثقتكم وتفهمكم».

ورصدت «الوطن» شكوى عدد كبير من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر «فودافون- اتصالات- اورانج- وي»، من سوء الخدمات، حيث أكدت هناء ياسر أنها عميلة لدى شركة فودافون ولا تستطيع اجراء او استقبال المكالمة أو تشغيل خدمات الانترنت، وهو الحال ايضا لدى محمد هاني عميل شركة اورانج، ويحمل أيضا خطا لشركة اتصالات حيث يعاني أيضا من سوء الخدمة.

إجراءات لتحسين جودة الخدمات

من جنابه أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات لتحسين ولرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، أبرزها تغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه، واعتماد 823 محطة محمول جديدة منذ بداية عام 2023، وتنفيذ ضبطيات قضائية في 14 محافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.